Freibug: Grifos Italien-Traum

Vincenzo Grifo würde im Laufe seiner Karriere am liebsten noch in Italien, dem Heimatland seiner Eltern, für einen Verein spielen. „Ich würde gerne einmal in der Serie A spielen, aber ich muss rational sein. Mit 27 Jahren verändere ich mich nur für eine echte Chance“, sagt der Offensivspieler des SC Freiburg im Gespräch mit der ‚Gazzetta dello Sport‘.

Mit seinen zwei Treffern gegen Estland (4:0) am Mittwochabend für Italien ist Grifo der erste Torschütze in der Geschichte der Squadra Azzurra, der nicht eine Minute im italienischen Profifußball verbracht hat. Das hat laut dem Linksaußen seine Gründe: „Wenn der Anruf von einem Großen kam, sagen Sie niemals nie, aber in der Vergangenheit habe ich mindestens zweimal den Fehler gemacht, den Klub zu wechseln und ich habe mir geschworen, keine übereilten Entscheidungen mehr zu treffen. Es ist wichtig, einen Trainer zu finden, der an einen glaubt, und genau das ist bei Roberto Mancini (Italiens Nationaltrainer, Anm. d. Red.) geschehen.“