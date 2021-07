Spurs schnappen sich Gil | Lamela im Gegenzug nach Sevilla

Tottenham Hotspur verstärkt seine Offensive mit Bryan Gil. Vom FC Sevilla wechselt der technisch versierte Linksfuß zu den Spurs. Der 20-Jährige unterschreibt bis 2026.

Erik Lamela schlägt den umgekehrten Weg ein. Der 29-Jährige verlässt Tottenham damit nach insgesamt acht Jahren und macht Platz für seinen neun Jahre jüngeren Nachfolger.

We are delighted to announce the signing of Bryan Gil from @SevillaFC! 🇪🇸



Erik Lamela will join the Spanish club as part of the deal.