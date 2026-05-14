Bayern startet knifflige Gordon-Verhandlungen
Anthony Gordon ist der absolute Wunschspieler der Bayern für die kommende Saison. Nach der Zusage des 25-Jährigen soll nun Newcastle United überzeugt werden.
Auf Anthony Gordon können sich an der Säbener Straße alle einigen. Mit der Zusage des englischen Offensivspielers haben die Bayern bereits eine wichtige Hürde genommen. Nun zündet der Rekordmeister die nächste Stufe.
Wie ‚Bild‘-Bayern-Insider Christian Falk berichtet, sind die Münchner nun in offizielle Ablöseverhandlungen mit Newcastle United getreten. Verhandlungsführer Max Eberl muss sich dabei auf überaus knifflige Gespräche einstellen.
In puncto Ablöse liegen die Parteien noch weit auseinander. Die Magpies beharren auf der Forderung von 90 Millionen Euro. Auch wenn der Münchner Aufsichtsrat voll hinter der Personalie stehen soll, werden Uli Hoeneß und Co. eine solche Summe wohl nicht freigeben.
Laut Falk beläuft sich das Eröffnungsangebot der Münchner auf 60 Millionen Euro verbunden mit der Hoffnung, „sich in der Mitte zu treffen“. Erschwert werden die Gespräche zudem durch die namhafte englische Konkurrenz. „Auch Chelsea, Arsenal, Liverpool und sogar City sollen ein Auge auf ihn geworfen haben“, so der ‚Bild‘-Reporter.
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