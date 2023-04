„REALitätscheck“ für Chelsea | „Unwetter über Galtier“

Freude in Madrid

Real Madrid hat wieder mal das Champions League-Gesicht gezeigt gestern Abend. Die Königlichen ließen dem FC Chelsea kaum eine Chance und stehen nach dem 2:0-Sieg mit mindestens einem Bein im Halbfinale. „Ein Riesen-Schritt“, nennt die ‚as‘ den Auftritt im Hinspiel. Auch für die ‚Marca‘ war der Erfolg die „halbe Miete“. Für die englischen Zeitungen war es vor allem Karim Benzema, der den Unterschied gemacht hat. „Benzema schlägt die Blues“, schreibt der ‚Daily Express‘. „Es ist wieder Karim“, titelt die ‚Sun‘. Laut dem ‚Daily Star‘ wurde Chelsea von Real endgültig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. „REALitätscheck“, so die Schlagzeile.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoffnung in Neapel

In Italien steht natürlich das Duell zwischen dem AC Mailand und der SSC Neapel im Fokus. Die Rossoneri konnten sich mit dem 1:0 einen kleinen Vorsprung für das Rückspiel in Süditalien herausarbeiten. „Entschieden wird im Maradona-Stadion“, weist der ‚Corriere dello Sport‘ aber darauf hin, dass diese Messe noch nicht gelesen ist. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat der „Milan-Blitz“ den italienischen Tabellenführer gestern getroffen. Nächste Woche will Napoli zurückschlagen.

Lese-Tipp

Chelsea: Auch Gallardo ein Kandidat

Regen in Paris

In Frankreich wird kein Champions League-Fußball mehr gespielt in dieser Saison. Bei Paris St. Germain hat man ganz andere Probleme zu lösen. Nachdem es in dieser Saison schon Stress mit Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar gab, steht nun Christophe Galtier unter Beschuss. Dem Trainer werden rassistische Äußerungen vorgeworfen. „Unwetter über Galtier“, titelt die L’Équipe. Es wird eine Weile dauern, bis dieser Sturm vorüberzieht.