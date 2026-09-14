Kurz vor DFB-Nominierung: Woltemade „macht alles falsch“

Bei Newcastle United war Nick Woltemade (24) nur noch Joker und mit dieser Rolle verständlicherweise nicht zufrieden. Darum ließ sich der Angreifer am Deadline Day zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin verleihen. In der Serie A wollte er wieder zu alter Stärke zurückfinden und sich dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp empfehlen.

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Doch der Plan geht bisher nicht auf. Nach zwei Siegen zum Saisonstart vor seiner Ankunft spielte die Alte Dame nur 1:1 im Heimspiel gegen den AC Mailand und verlor am gestrigen Sonntag auf peinliche Weise gegen Sassuolo Calcio (2:3). Trainer Luciano Spalletti wird medial bereits angezählt und wie sein Sturmkollege und Co-Neuzugang Randal Kolo Muani (27) muss auch Woltemade heftige Kritik einstecken.

Sollte Jürgen Klopp am Donnerstag Nick Woltemade nominieren? Ja, Stürmer brauchen Vertrauen Nein, er muss es sich wieder verdienen Nein, andere sind besser Teile deine Antwort Bild wird erstellt

„Kolo Muani spielt Verstecken. Der ehemalige PSG-Spieler ist zu lasch und wirkt als reine Nummer neun noch immer orientierungslos. Auch Woltemade versagt: Der Deutsche ist nicht bei der Sache und macht alles falsch. In einigen entscheidenden Momenten wirkte er wenig klar im Kopf“, analysiert die ‚Gazzetta dello Sport‘.

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Etwas gnädiger zeigt sich die Tuttosport: „Nach seiner Einwechslung brachte er die Abwehrpläne von Sassuolo durcheinander, doch der Kopfball in der Schlussphase wiegt bei der endgültigen Bewertung schwer.“ In der 60. Minute war Woltemade ins Spiel gekommen, hatte zunächst etwas Schwung ins Angriffsspiel gebracht, wirkte aber glücklos und vergab in der 84. Minute eine sehr gute Torchance freistehend aus fünf Metern per Kopf.

Rückendeckung vom Trainer

Spalletti stellte sich in der Folge in der Mixed Zone hinter seine Stürmer, „ohne jedoch einen Mangel an Durchsetzungskraft beim Franzosen und ein paar Fehlentscheidungen des vom Newcastle ausgeliehenen Deutschen zu leugnen“, so die ‚Gazzetta‘.

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Vor der Partie hatte der Coach in Bezug auf Woltemade noch klargestellt: „Seine Integration ist bereits abgeschlossen. Er hat sich vom ersten Training an bei allen beliebt gemacht. Er hat uns gezeigt, dass er auf dem Platz stehen und mehrere Rollen ausfüllen kann.“ Allgemein gilt der Italiener als sehr überzeugt von seinem Leihstürmer, den er zuletzt als einschüchterndes Friesenpferd bezeichnete.

Ob diese Einschätzung jedoch Grund genug für Bundestrainer Jürgen Klopp ist, Woltemade am Donnerstag für den ersten Länderspielblock (24. September bis 4. Oktober) zu nominieren, ist fraglich. Der WM-Fahrer wird sicher eine Zukunft beim DFB haben, könnte die kommenden vier Länderspiele aber womöglich nur auf der heimischen Couch verfolgen.