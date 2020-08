Milan vor Roback-Verpflichtung

Emil Roback steht kurz vor dem Wechsel zum AC Mailand. Das 17-jährige Juwel von Hammarby IF soll laut dem schwedischen ‚Expressen‘ noch morgen den Medizincheck bei den Rossoneri absolvieren. Als Ablösesumme sind 1,5 Millionen Euro im Gespräch.

In der Vergangenheit zeigten auch der FC Bayern und der FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung des Offensivtalents. Der Mittelstürmer kam in der abgelaufenen Saison auf einen Einsatz für Hammarby im schwedischen Pokal und spielte ansonsten für die U17 der Schweden.