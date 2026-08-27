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Ligue 1

Der verlockendste Flügel auf dem Markt

von Julian Jasch - Quelle: L’Équipe
Malick Fofana für OL im Einsatz @Maxppp

Nach der verpassten Champions League-Qualifikation ist Olympique Lyon auf einen Last-Minute-Verkauf von Malick Fofana (21) angewiesen. Das ist einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zu entnehmen. Hintergrund ist die Einhaltung der Financial Fairplay-Regeln.

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Mit 1:2 verlor OL am gestrigen Donnerstagabend im Play-off-Rückspiel gegen Fenerbahce und ist deshalb lediglich in der Europa League vertreten. Die verpassten Einnahmen in Millionenhöhe müssen nun anderweitig aufgefangen werden. Fofana wird als erster Kandidat gehandelt. Ein verlockendes Geschäft dürften zahlreiche Interessenten wittern, zuletzt wurde der belgische Flügelflitzer unter anderem mit der AS Rom in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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