Zwei Neue sollen her: Juve-Umbruch mit Bundesliga-Power?

Ein Tor von Moise Kean machte am Ende den Unterschied: Mit 1:0 gewann Juventus Turin am gestrigen Sonntagabend gegen die AS Rom. Ein seltenes Erfolgserlebnis, doch die Bianconeri laufen ihren eigenen Ansprüchen nach wie vor weit hinterher. Tabellenplatz sieben steht seit dem jüngsten Sieg zu Buche – bereits zehn Punkte trennen den früheren Serienmeister von der Spitze.

Bei der Alten Dame muss sich etwas tun und die Verantwortlichen scheinen gewillt, den Kader zu verändern. Die ‚Tuttosport‘ skizziert den Plan: Einen Mittelfeldspieler im Winter verpflichten und einen Stürmer im Sommer.

Kandidaten für die Zentrale gibt es einige, oberste Priorität soll aber Aurélien Tchouaméni genießen. Der 21-Jährige startet zurzeit bei der AS Monaco durch und hat angeblich auch die Aufmerksamkeit von Real Madrid geweckt. Der fünffache französische Nationalspieler steht noch bis 2024 im Fürstentum unter Vertrag, sein Klub soll zudem rund 60 Millionen Euro aufrufen.

Witsel & Zakaria auf der Liste

Ein Wintertransfer würde also zu einem schwierigen Unterfangen werden, weshalb sich Juve nach Alternativen umschaut. „Konkretester“ Plan B laut der ‚Tuttosport‘: Axel Witsel von Borussia Dortmund. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft aus und die Alte Dame zeigte bereits im Sommer Interesse. Der Kontakt zum BVB-Star sei nie abgerissen.

Ebenfalls auf der Liste der Juve-Verantwortlichen sollen Denis Zakaria (24) von Borussia Mönchengladbach und Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam sein. Auch um Donny van de Beek (24) von Manchester United gab es Gerüchte.

Um den Weg für den Mittelfeld-Neuzugang zu ebnen, planen die Juve-Verantwortlichen Spieler abzugeben. Als Verkaufskandidaten gelten schon seit einigen Wochen der Ex-Schalker Weston McKennie (23) und Aaron Ramsey (30). Gerüchte gab es zudem um Dejan Kulusevski (21), der jedoch in der Offensive beheimatet ist.

Wunschspieler Vlahovic

Für den Mannschaftsteil des Schweden wird wohl erst im Sommer namhafte Verstärkung kommen. Wunschstürmer ist Dejan Vlahovic. Seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim AC Florenz wird der 21-Jährige nicht verlängern, wie Fiorentina-Besitzer Rocco Commisso öffentlich bestätigte. Vlahovic kommt also auf den Markt.

Fraglich ist, ob Juve sich den jungen Serben überhaupt leisten kann. Im Sommer soll Florenz ein Angebot eines unbekannten Klubs über 60 Millionen Euro noch abgelehnt haben, ein Jahr später wird der Preis wohl ähnlich ausfallen. Ebenfalls im Rennen sind der FC Bayern und Borussia Dortmund sowie zahlreiche weitere Spitzenklubs.

In Turin ist unterdessen auch die Zukunft von Álvaro Morata ungeklärt. Der Spanier ist noch bis 2023 von Atlético an Juve verliehen, es besteht eine Kaufoption über 35 Millionen. Zu viel für die Bianconeri, die deshalb zurzeit mit Atlético über eine Absenkung der Summe verhandeln.

Was macht Pogba?

Und dann ist da noch Paul Pogba, der seit seinem Abgang im Jahr 2016 im gefühlten Halbjahres-Rhythmus mit seinem Ex-Klub in Verbindung gebracht wird. Nun, da der Vertrag des 28-Jährigen ausläuft, brodelt die Gerüchteküche heißer denn je.

Ob mit Pogba oder ohne: Für die Juve-Verantwortlichen wird es eine schwierige Aufgabe, den sportlichen Bedarf mit den corona-geschwächten Finanzen in Einklang zu bringen. Egal wie hoch die Ausgaben schlussendlich ausfallen werden: Klar ist, dass die Alte Dame auf dem Transfermarkt nachlegen wird. Die nächsten Wochen im Piemont können mit Spannung erwartet werden.