Barça zieht nächstes Talent an Land

Der FC Barcelona steht kurz vor der Verpflichtung von Ajay Tavares. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat der 16-jährige Flügelstürmer von Norwich City nach wochenlangen Verhandlungen sowohl von seinem Klub als auch der FIFA die Reiseerlaubnis erhalten, um für den Medizincheck und die Vertragsunterschrift nach Katalonien zu fliegen. Beides soll am Sonntag geschehen, ab Mitte der kommenden Woche soll Tavares bereits in Barcelona trainieren.

Neben der britischen besitzt der Youngster auch die portugiesische Staatsbürgerschaft – und somit die eines EU-Landes. Daher darf der englische U17-Nationalspieler bereits vor Erreichen der Volljährigkeit nach Spanien wechseln. In England gilt Tavares als eines der vielversprechendsten Talente, einige europäische Topklubs haben um den starken Dribbler gebuhlt. Zunächst ist Tavares für die zweite Mannschaft von Barça eingeplant.