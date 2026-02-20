Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça zieht nächstes Talent an Land

von Martin Schmitz - Quelle: Sport
1 min.
Der FC Barcelona will wieder an die europäische Spitze @Maxppp

Der FC Barcelona steht kurz vor der Verpflichtung von Ajay Tavares. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat der 16-jährige Flügelstürmer von Norwich City nach wochenlangen Verhandlungen sowohl von seinem Klub als auch der FIFA die Reiseerlaubnis erhalten, um für den Medizincheck und die Vertragsunterschrift nach Katalonien zu fliegen. Beides soll am Sonntag geschehen, ab Mitte der kommenden Woche soll Tavares bereits in Barcelona trainieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben der britischen besitzt der Youngster auch die portugiesische Staatsbürgerschaft – und somit die eines EU-Landes. Daher darf der englische U17-Nationalspieler bereits vor Erreichen der Volljährigkeit nach Spanien wechseln. In England gilt Tavares als eines der vielversprechendsten Talente, einige europäische Topklubs haben um den starken Dribbler gebuhlt. Zunächst ist Tavares für die zweite Mannschaft von Barça eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Championship
Barcelona
Norwich

Weitere Infos

La Liga La Liga
Championship Championship
Barcelona Logo FC Barcelona
Norwich Logo Norwich City
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert