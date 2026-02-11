Bis zu 25 Millionen: Bundesliga-Duell um Jander

Im vergangenen Sommer wagte Caspar Jander erstmals in seiner Laufbahn den Schritt ins Ausland. Nach einer überzeugenden Zweitliga-Saison beim 1. FC Nürnberg wechselte der zentrale Mittelfeldspieler für eine Sockelablöse von zwölf Millionen Euro zum Premier League-Absteiger FC Southampton.

Auf der Insel mauserte sich der 22-Jährige in Windeseile zum Stammspieler und Leistungsträger, in der Championship stehen für Jander schon 25 Startelf-Einsätze zu Buche. Kein Wunder, dass der deutsche U21-Nationalspieler mit seinen Leistungen auch in der Bundesliga Begehrlichkeiten weckt.

Das Interesse von RB Leipzig sickerte kürzlich bereits durch. Die Sachsen halten Ausschau nach einem Nachfolger für Xaver Schlager (28), der den Verein im Sommer mit Vertragsablauf ablösefrei verlassen wird. Jander gehört dabei zu einer Vielzahl von Kandidaten, besonders heiß gehandelt wird bei RB derzeit Rocco Reitz (23/Borussia Mönchengladbach).

Stuttgart erneuert Jander-Interesse

Darüber hinaus beobachtet laut ‚Sky‘ auch der VfB Stuttgart Janders Situation aufmerksam. Schon vor seinem England-Wechsel stand der gebürtige Münsteraner ganz weit oben auf dem Zettel der Schwaben. Der VfB galt seinerzeit sogar lange als Favorit auf die Verpflichtung, fand mit dem FCN in puncto Ablöse allerdings keine Übereinkunft. Folgt im Sommer der nächste konkrete Vorstoß?

Neben den beiden Bundesligisten haben den Rechtsfuß dem Bezahlsender zufolge auch Ajax Amsterdam sowie Klubs aus der Premier League ins Auge gefasst. Klar ist: Im Hinblick auf das Sommertransferfenster stellt Jander eine spannende Personalie dar. ‚Sky‘ taxiert den aktuellen Preis des Youngsters auf 15 bis 25 Millionen Euro. Sein Vertrag in Southampton läuft bis 2028.