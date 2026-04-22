Neues Bayern-Gerücht um Vlahovic

In den vergangenen Jahren war Dusan Vlahovic nahezu in jeder Transferperiode Gesprächsthema. So ganz wohl fühlen sich bei der Liaison weder der Mittelstürmer noch Juventus Turin. Zuletzt gab es zwar wieder Gespräche und Annäherungsversuche bezüglich einer möglichen Verlängerung, doch auch ein ablösefreier Abgang im Sommer ist durchaus möglich.

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Das könnte dem FC Bayern in die Karten spielen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, sind die Münchner durchaus dazu bereit, einen Vorstoß bei Vlahovic zu wagen. Auch der AC Mailand ist bekanntlich am 26-Jährigen interessiert. Bei den Bayern könnte er die Rolle von Nicolas Jackson (24) einnehmen, der nach seiner Leihe voraussichtlich zum FC Chelsea zurückkehren wird.

Übrigens: Gerüchte um ein Engagement von Vlahovic bei den Münchnern machten schon öfter die Runde. Schon vor fünf und vor drei Jahren war der serbische Nationalspieler im Bayern-Fokus. Im vergangenen Sommer war der deutsche Rekordmeister ebenfalls interessiert. Klappt die Zusammenarbeit jetzt im vierten Anlauf?