Nicht nur Heidenheim: Neuer Klub für Schmidt?

Wenn heute Abend gegen 19:30 Uhr das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Heidenheim abgepfiffen wird, könnte der FCH plötzlich dem Traum vom Klassenerhalt wieder ganz nahe sein. Mit einem Dreier würde das Team von der Brenz auf den 1. FC St. Pauli und den VfL Wolfsburg aufschließen und sich dem Wunder annähern. Bei einer Niederlage oder einem Remis steht der Abstieg allerdings fest.

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Schon vor Wochen hatte sich der Klub von der Ostalb auf diesen eingestellt, doch einmal mehr holt Frank Schmidt aus seiner Mannschaft das Maximum heraus. Seit 19 Jahren ist der 52-Jährige als Trainer in Heidenheim. Im Sommer 2027 läuft sein Vertrag aus, seinen Abschied deutete Schmidt unlängst an.

Zwischen neuem Klub und Tapas-Bar

Offenbar ist der Abschied aus Heidenheim aber nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Karriereende. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt Schmidt: „Wenn ich ganz ehrlich bin: Es lodert schon noch in mir, zu zeigen, dass ich es auch woanders könnte. Vielleicht ja im Ausland. Oder ich mache eine Tapas-Bar auf Mallorca auf.“

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Die Bandbreite der Möglichkeiten ist groß, entsprechend gespannt dürften die Fans des gebürtigen Heidenheimers dessen nächsten Schritt abwarten. Als Trainer war er nie bei einem anderen Klub.