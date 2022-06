Medien: Köln holt U21-Nationalspieler Martel

Der 1. FC Köln steht offenbar vor der Verpflichtung von Eric Martel von RB Leipzig. Wie der ‚kicker‘ berichtet, besteht im Transferpoker weitestgehende Einigkeit zwischen allen beteiligten Parteien. Der FC zahle eine Ablöse zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro.

Martel durchlief die Jugendakademie der Leipziger und machte seine ersten Schritte im Profibereich in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Austria Wien. Dort etablierte sich der 20-Jährige schnell als Stammspieler und entwickelte sich auch in der deutschen U21-Nationalmannschaft zur festen Größe. Sein Vertrag bei RB, wo er kaum Perspektive auf regelmäßige Einsatzzeiten hat, läuft 2023 aus.

In Köln könnte Martel zumindest mittelfristig in die Fußstapfen von Salih Özcan treten. Der Neuzugang von Borussia Dortmund machte sich als laufstarke Zweikampfmaschine in Köln einen Namen – Qualitäten, die auch Martel mitbringt.