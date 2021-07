Watford holt King

Joshua King hat einen neuen Verein gefunden. Beim FC Watford unterschreibt der norwegische Stürmer einen Zweijahresvertrag. Per Option können die Hornets das Arbeitspapier um eine weitere Saison verlängern.

Für den 29-Jährigen wird keine Ablöse fällig, da sein Vertrag beim FC Everton ausgelaufen war. King war erst im Winter zu den Toffees gewechselt und stand dort in elf Premier League-Spielen auf dem Platz.

✍️ We are delighted to confirm the signature of striker Joshua King!



The Norway international has agreed a two-year contract with a club option for a further season.



🤝 @_AFEX