Karaman äußert sich zu Schalke-Verbleib

Kenan Karaman (30) kann sich einen längerfristigen Verbleib beim FC Schalke 04 prinzipiell vorstellen. Doch Priorität habe zunächst der Klassenerhalt, wie er am Rande des Schalker Trainings den anwesenden Journalisten erklärte: „Wir werden uns anschließend zusammensetzen. Ich fühle mich hier wohl und habe eine besondere Beziehung zu den Fans aufgebaut. Schalke ist mein erster Ansprechpartner, ich werde mir die Planungen anhören.“

Karaman ist unumstrittener Stammspieler und bester Scorer der Königsblauen. In 25 Partien in der zweiten Liga hat der 30-jährige Offensivspieler zehn Treffer erzielt und neun weitere vorbereitet. Seine häufig entscheidenden Tore haben ihn in dieser Spielzeit zum Schalker Publikumsliebling werden lassen. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers läuft noch bis 2025.