Neuer Mitspieler im Guéhi-Poker

Ins Rennen um Innenverteidiger Marc Guéhi (25) schaltet sich ein weiterer Interessent ein. Matteo Moretto berichtet bei ‚Radio Marca‘, „dass auch Atlético Madrid Kontakt zu seinem Umfeld aufgenommen hat. Es gibt englische Teams, Bayern, Barça, aber auch Atlético, das sehr aufmerksam und sehr interessiert ist.“

Guéhi wird seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern. Neben den genannten Interessenten ist vor allem der FC Liverpool heiß auf den englischen Nationalspieler. Die Reds könnten womöglich schon im Winter-Transferfenster einen Versuch unternehmen, um den vielen Konkurrenten zuvorzukommen.