Yoshida verlässt Schalke

Maya Yoshida und der FC Schalke 04 gehen getrennte Wege. Der Innenverteidiger bestätigt auf Twitter, dass er die Königsblauen verlässt und verabschiedet sich mit den Worten: „Wir haben eine lange, harte Saison hinter uns. Aber am Ende war das Ergebis nicht das, was wir wollten. Ich möchte mich noch einmal bei allen Fans von Herzen bedanken. Die Atmosphäre sowohl zu Hause als auch auswärts war unglaublich. Sicherlich werde ich diese Vermissen. Danke, dass ihr mich gut aufgenommen habt.“

„Ich wünsche euch alles Gute für die nächste Saison. Vielen Dank und Glück auf. Einmal Schalker, immer Schalker“, schließt der Japaner seinen Post ab. Wie es für den 34-Jährigen weitergeht, ist noch offen. In der nun abgeschlossenen Saison stand der Rechtsfuß für die Knappen 31 Mal auf dem Rasen und wurde in einem Großteil der Partien in die Anfangsformation berufen.

