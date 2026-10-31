Milan: Krösche-Entscheidung gefallen

Die Würfel sind gefallen, Markus Krösche wird wohl zeitnah beim AC Mailand aufschlagen. Wie Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten, gibt es eine finale Einigung zwischen den Rossoneri und dem kürzlich bei Eintracht Frankfurt ausgeschiedenen Funktionär.

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Die Gespräche zwischen den beteiligten Parteien seien bereits in den vergangenen Wochen sehr weit fortgeschritten. Nun kam es zur mündlichen Übereinkunft, die jetzt noch schriftlich fixiert werden muss. Bei Milan wird Krösche als Head of Football fungieren.