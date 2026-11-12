Offensivspieler Gianluca Prestianni wird zeitnah ein neues Arbeitspapier bei Benfica Lissabon unterschreiben. ‚A Bola‘ berichtet, dass sich die Parteien bereits über Gehalt, Laufzeit und Bonus für die Unterschrift geeinigt haben. Offen sei lediglich noch, wann der Bonus ausgezahlt werde. Prestianni wolle ihn sofort erhalten, Benfica allerdings erst am Ende der Saison überweisen.

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Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison durch eine homophobe Beleidigung gegen Vinicius Junior für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, spielt eine herausragende Saison in Portugal. Dadurch macht Prestianni auch andere Klubs auf sich aufmerksam. Unter anderem sollen Paris St. Germain und der FC Bayern interessiert sein.