Menü Suche
Kommentar
Liga Portugal Bwin

Bayern lauert: Prestianni vor der Unterschrift

von Dominik Sandler - Quelle: A Bola
1 min.
Gianluca Prestianni im Trikot von Benfica @Maxppp

Offensivspieler Gianluca Prestianni wird zeitnah ein neues Arbeitspapier bei Benfica Lissabon unterschreiben. ‚A Bola‘ berichtet, dass sich die Parteien bereits über Gehalt, Laufzeit und Bonus für die Unterschrift geeinigt haben. Offen sei lediglich noch, wann der Bonus ausgezahlt werde. Prestianni wolle ihn sofort erhalten, Benfica allerdings erst am Ende der Saison überweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison durch eine homophobe Beleidigung gegen Vinicius Junior für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, spielt eine herausragende Saison in Portugal. Dadurch macht Prestianni auch andere Klubs auf sich aufmerksam. Unter anderem sollen Paris St. Germain und der FC Bayern interessiert sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Benfica
Gianluca Prestianni Gross

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Benfica Logo Benfica Lissabon
Gianluca Prestianni Gross Gianluca Prestianni Gross
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert