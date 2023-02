Bernstein: Bobic-Aus auch wegen DFB-Flirt

Kay Bernstein hat sich noch einmal ausführlich zu den Umständen der Trennung von Fredi Bobic geäußert. „Unter dem Strich hat sich in den Gremien der Eindruck gefestigt, dass insbesondere mit Blick auf die Transferbilanz und die sportliche Entwicklung insgesamt das Vertrauen in eine erfolgreiche Arbeit in dieser personellen Konstellation geschwunden ist“, rechtfertigt sich der Präsident von Hertha BSC gegenüber Vereinsmedien.

Daneben, so verrät Bernstein, trug auch Bobics Flirt mit dem DFB zu der drastischen Entscheidung bei: „Nachdem am Ende des vergangenen Jahres die Personalie Fredi Bobic im Zusammenhang mit der Nachfolge des zurückgetretenen Oliver Bierhoff als Manager der Nationalmannschaft aufkam, haben wir verschiedene Signale vernommen, dass Fredi für dieses Thema grundsätzlich offen war.“ So habe man sich letztlich zur vorzeitigen Trennung entschlossen. Die Kaderplanung obliegt nun Herthas neuem Sportdirektor Benjamin Weber unter Mithilfe von Klublegende Andreas Neuendorf.

