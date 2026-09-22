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Weltmeisterschaft

Klare Tendenz bei Argentinien-Coach Scaloni

von Tom Steinmetzler - Quelle: César Luis Merlo
Scaloni mit seinem Team @Maxppp

Erfolgsgarant Lionel Scaloni soll langfristig Trainer der argentinischen Nationalmannschaft bleiben. Laut dem brasilianischen Journalisten César Luis Merlo stehen die Albiceleste in konkreten Verhandlungen mit dem Weltmeistertrainer von 2022. In den vergangenen Stunden soll es neue Gespräche gegeben haben, um den Vertrag des 48-Jährigen bis 2030 zu verlängern.

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Scaloni ist seit 2018 Trainer der Argentinier. Er führte das Team zu zwei Copa América-Siegen und einem Weltmeistertitel. Bei der WM im vergangenen Sommer stießen die Südamerikaner erneut bis ins Finale vor (0:1 gegen Spanien). Unter Scaloni erreichte man insgesamt einen Punkteschnitt von 2,44.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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