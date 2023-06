Vertrag endet: Weitere United-Gespräche mit de Gea

Manchester United versucht nach wie vor, den auslaufenden Vertrag von Stammtorhüter David de Gea zu verlängern. Das bestätigen die Red Devils im Zuge der Bekanntgabe der auslaufenden Verträge. Der Klub bezeichnet die Gespräche mit dem 32-jährigen Spanier als „noch offen“. De Gea zählt zu den Topverdienern des Vereins, United versucht die Gehaltskosten zu senken.

Neben der finanziellen gibt es auch auf sportlicher Ebene Diskussionsbedarf. Zwar war de Gea in der abgelaufenen Premier League-Saison der Keeper mit den meisten Zu-Null-Spielen und erhielt dafür den Goldenen Handschuh, doch der Spanier sorgt auch immer wieder mit krassen Aussetzern für Fragezeichen. Zuletzt waren mehrere potenzielle Nachfolger im Gespräch, darunter Mike Maignan vom AC Mailand oder Jordan Pickford vom FC Everton.

📋 Confirmation of our official retained list, which has been submitted to the @PremierLeague.#MUFC || #PL