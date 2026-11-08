„Im Sinne des Vereins“: Forderung nach Neuer-Konsequenzen

Dietmar Hamann fordert nach der erneuten verletzungsbedingten Auswechslung von Manuel Neuer (40) im Spiel gegen Mainz 05 (2:1) am gestrigen Samstag Konsequenzen von Seiten des FC Bayern München. Das bekräftigt der TV-Experte bei ‚Sky‘: „Die Bayern müssen irgendwann eine Entscheidung im Sinne des Vereins treffen. Wenn du alle zwei Wochen einen anderen Torwart im Tor stehen hast, gibt das der Mannschaft und der Verteidigung natürlich keine Sicherheit.“

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Neuer war kurz vor der Pause wegen Problemen mit seinem lädierten Fuß durch Jonas Urbig (23) ersetzt worden. Dieser sollte laut Hamman bis auf Weiteres fest den Platz zwischen den Pfosten beim Rekordmeister übernehmen: „Ich habe letztes Mal schon gesagt, wenn noch mal etwas passiert, wäre es vielleicht eine gute Idee, Urbig bis Weihnachten spielen zu lassen. Dann sieht man, wie er sich verhält, wenn er weiß, dass er die nächsten sieben, acht Spiele im Tor steht.“ Die konkrete Diagnose steht bei Neuer noch aus.