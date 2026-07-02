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Offiziell Premier League

Weg frei für Glasner

von Tristan Bernert
1 min.
Vítor Pereira klatscht Beifall @Maxppp

Vítor Pereira ist nun auch offiziell nicht länger Trainer von Nottingham Forest. Die Tricky Trees verkünden die Trennung vom 57-jährigen Portugiesen. Um diese zu ermöglichen, wurde eine vertraglich verankerte Auflösungsklausel gezogen, durch die das Arbeitsverhältnis beendet werden konnte.

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Als designierter Nachfolger steht Oliver Glasner bereit, der bis zuletzt bei Crystal Palace auf der Trainerbank saß. Pereira hatte Nottingham im Februar übernommen, ins Halbfinale der Europa League geführt und in der Premier League den 16. Tabellenplatz eingefahren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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