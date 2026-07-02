Vítor Pereira ist nun auch offiziell nicht länger Trainer von Nottingham Forest. Die Tricky Trees verkünden die Trennung vom 57-jährigen Portugiesen. Um diese zu ermöglichen, wurde eine vertraglich verankerte Auflösungsklausel gezogen, durch die das Arbeitsverhältnis beendet werden konnte.

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Nottingham Forest can confirm that Vítor Pereira has left his role as Head Coach following the Club’s decision to exercise a mutual break clause in his contract.



His coaching staff – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop and Pedro Lopes – have also left the Club.… pic.twitter.com/myV1nW49pm — Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026

Als designierter Nachfolger steht Oliver Glasner bereit, der bis zuletzt bei Crystal Palace auf der Trainerbank saß. Pereira hatte Nottingham im Februar übernommen, ins Halbfinale der Europa League geführt und in der Premier League den 16. Tabellenplatz eingefahren.