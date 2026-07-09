Bayer verkündet Doganay-Deal

Bayer Leverkusen zieht ein vielversprechendes Talent an Land. Die Rheinländer verpflichten Kenan Doganay (17) von Olympique Lyon. Bei Bayer wird der französische Sechser zunächst in der U19 untergebracht.

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Welcome to the Werkself, Kenan Doganay! 👋



The France U17 international has joined from Olympique Lyonnais and will initially train and play with our U19s ⚫🔴 pic.twitter.com/RR0Xj6Q6hT — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 9, 2026

„Kenan Doganay ist ein hochinteressanter und sehr talentierter Spieler, der eine Verstärkung für unsere U19 sein wird und darüber hinaus auf Sicht auch gute Perspektiven für das Lizenzteam hat. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten“, ordnet Geschäftsführer Sport Simon Rolfes ein.