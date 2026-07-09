Bundesliga
Bayer verkündet Doganay-Deal
1 min.
@Maxppp
Bayer Leverkusen zieht ein vielversprechendes Talent an Land. Die Rheinländer verpflichten Kenan Doganay (17) von Olympique Lyon. Bei Bayer wird der französische Sechser zunächst in der U19 untergebracht.
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Welcome to the Werkself, Kenan Doganay! 👋— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 9, 2026
The France U17 international has joined from Olympique Lyonnais and will initially train and play with our U19s ⚫🔴 pic.twitter.com/RR0Xj6Q6hT
„Kenan Doganay ist ein hochinteressanter und sehr talentierter Spieler, der eine Verstärkung für unsere U19 sein wird und darüber hinaus auf Sicht auch gute Perspektiven für das Lizenzteam hat. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten“, ordnet Geschäftsführer Sport Simon Rolfes ein.
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