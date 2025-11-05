HSV: Heuer Fernandes „will nicht bis April warten“

Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (32) hat die Zukunftsgespräche mit den Verantwortlichen des Hamburger SV terminiert. „Der Winter ist ein guter Zeitplan. Aktuell ist es noch zu früh. Aber klar ist auch, dass ich nicht bis April oder Mai warten will“, zitiert das ‚Hamburger Abendblatt‘ den Routinier, dessen Vertrag beim Aufsteiger am Saisonende ausläuft.

Aktuell hat der gebürtige Bochumer andere Dinge im Kopf: „Mein Fokus ist, die Nummer eins beim HSV zu bleiben.“ Auch in dieser Saison ist der Schlussmann, der das Duell um den Stammplatz im Kasten gegen Bayern-Leihgabe Daniel Peretz (25) für sich entschieden hatte, wieder ein wichtiger Rückhalt für die Hanseaten. Der HSV würde den Vertrag daher gerne verlängern, Heuer Fernandes möchte Berichten zufolge zunächst die weitere sportliche Entwicklung abwarten.