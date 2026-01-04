Bundesliga-Wechsel: Downs öffnet die Tür

Die Anzeichen verdichten sich, dass Damion Downs (21) bereits ein halbes Jahr nach seinem 8,5-Millionen-Wechsel vom 1. FC Köln zum FC Southampton nach Deutschland zurückkehrt. Laut der ‚Bild‘ kann sich der schnelle Stürmer ein Bundesliga-Comeback im Winter gut vorstellen.

In Werder Bremen und dem Hamburger SV haben zwei Interessenten die Fühler ausgestreckt. Dem Bericht zufolge befindet sich Downs mit den Grün-Weißen sogar in vielversprechenden Gesprächen über eine Leihe. In trockenen Tüchern ist das Engagement aber längst nicht.

Schließlich könnten die Hamburger einen entscheidenden Vorteil auf ihrer Seite haben: die Saints wollen HSV-Keeper Daniel Peretz (25) unbedingt nach England locken. Bislang stellen sich die Rothosen aber noch quer, zuerst soll adäquater Ersatz ausfindig gemacht werden.

Fakt ist: Werder befindet sich auf der Suche nach einem neuen Goalgetter. Sollte der Downs-Deal nicht zustande kommen, hat man dem Vernehmen nach zwei Alternativen im Blick: Nelson Weiper (20) von Mainz 05 sowie Fraser Hornby (26) von Darmstadt 98.