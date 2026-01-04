Menü Suche
Bundesliga-Wechsel: Downs öffnet die Tür

Erst im Sommer war Damion Downs auf die Insel gewechselt. Schon ein halbes Jahr später könnte es auf eine Rückkehr in die Bundesliga hinauslaufen.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Damion Downs im Einsatz für Southampton @Maxppp

Die Anzeichen verdichten sich, dass Damion Downs (21) bereits ein halbes Jahr nach seinem 8,5-Millionen-Wechsel vom 1. FC Köln zum FC Southampton nach Deutschland zurückkehrt. Laut der ‚Bild‘ kann sich der schnelle Stürmer ein Bundesliga-Comeback im Winter gut vorstellen.

In Werder Bremen und dem Hamburger SV haben zwei Interessenten die Fühler ausgestreckt. Dem Bericht zufolge befindet sich Downs mit den Grün-Weißen sogar in vielversprechenden Gesprächen über eine Leihe. In trockenen Tüchern ist das Engagement aber längst nicht.

Schließlich könnten die Hamburger einen entscheidenden Vorteil auf ihrer Seite haben: die Saints wollen HSV-Keeper Daniel Peretz (25) unbedingt nach England locken. Bislang stellen sich die Rothosen aber noch quer, zuerst soll adäquater Ersatz ausfindig gemacht werden.

Fakt ist: Werder befindet sich auf der Suche nach einem neuen Goalgetter. Sollte der Downs-Deal nicht zustande kommen, hat man dem Vernehmen nach zwei Alternativen im Blick: Nelson Weiper (20) von Mainz 05 sowie Fraser Hornby (26) von Darmstadt 98.

