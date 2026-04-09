Hannover: Nawrocki kostet mehr als zwei Millionen

Bleibt Maik Nawrocki (25) über den Sommer hinaus bei Hannover 96? Der ‚Bild‘ zufolge beläuft sich die Kaufoption für den Innenverteidiger, die mit Celtic Glasgow ausgehandelt wurde, auf mehr als zwei Millionen Euro. Die Niedersachsen könnten sich die Festverpflichtung also ausschließlich im Falle des Aufstiegs leisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nawrocki war 2023 noch für fünf Millionen Euro von Legia Warschau nach Schottland gewechselt. Für Hannover kam der Ex-Bremer in der laufenden Spielzeit 14 Mal zum Einsatz, steuerte dabei starke fünf Scorerpunkte bei. Nawrocki selbst lässt seine Zukunft gegenüber der ‚Bild‘ offen: „Hierbleiben, zurück zu Celtic oder vielleicht ganz woanders hingehen: Es gibt erst mal mehrere Optionen.“