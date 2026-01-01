Menü Suche
Chelsea: Maresca-Trennung beschlossen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Enzo Maresca hat weiter große Ziele mit dem FC Chelsea. @Maxppp

Die Wege von Enzo Maresca und dem FC Chelsea werden sich trennen. Diesen Entschluss haben die beiden Parteien laut Fabrizio Romano am heutigen Neujahrsmorgen gefasst. Die offizielle Verkündung werde in Kürze erfolgen.

Update (13:27): Mittlerweile haben die Blues die Entlassung bestätigt.

Englischen Medien zufolge ist das Verhältnis zwischen dem Italiener und seinem Noch-Arbeitgeber so zerrüttet, dass es nicht mehr zu kitten wäre. Chelsea muss sich also nun auf die Suche nach einem neuen Chefcoach begeben.

