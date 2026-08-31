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Bundesliga

BVB glaubt an Nwaneri-Deal

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Ethan Nwaneri im Arsenal-Trikot @Maxppp

Bei Borussia Dortmund ist man offenbar zuversichtlich, Ethan Nwaneri unter Vertrag zu nehmen. Laut Sacha Tavolieri glauben die Verantwortlichen, dass der Deal mit dem offensiven Mittelfeldspieler des FC Arsenal klappen wird.

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Entgegen anderslautender Berichte sei Nwaneri heiß auf einen Wechsel zum BVB. Schwarz-Gelb hat ein Leih-Angebot für den 19-Jährigen abgegeben, eine Entscheidung wird für den morgigen Dienstagvormittag erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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