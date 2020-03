Hertha: Dárdai steigt wieder ein

Pál Dárdai soll zur neuen Saison eine Jugendmannschaft bei Hertha BSC übernehmen. „Es ist mit Pál vertraglich so geregelt, dass er hier ab dem 1. Juli wieder im Nachwuchsbereich für uns arbeitet“, bestätigt Manager Michael Preetz gegenüber der ‚Bild‘, „das ist klar so vereinbart und war inhaltlich so gewünscht. Unklar ist nur noch, welche Mannschaft Pál dann in der nächsten Saison übernehmen wird. Das werden wir bald besprechen.“

Von Februar 2015 bis zum Ende der Saison 2018/19 coachte Dárdai die Hertha-Profis. Bereits zuvor war der Ungar drei Jahre lang im Nachwuchsbereich der Berliner tätig gewesen. Der 44-Jährige freut sich nun nach einjähriger Hertha-Pause auf die Rückkehr: „Ja, ich bleibe Herthaner. Ich weiß nur noch nicht, welches Jugend-Team ich übernehme.“