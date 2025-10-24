Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Trotz Klausel: Reitz bekennt sich zur Borussia

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Rocco Reitz voll fokussiert @Maxppp

Kapitän Rocco Reitz kann sich einen Abgang von Borussia Mönchengladbach derzeit nicht vorstellen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 23-Jährige: „Im Moment beschäftige ich mich damit überhaupt nicht. Ich bin seit mehr als 16 Jahren Spieler von Borussia. Und da muss schon ganz viel passieren, dass ich da überhaupt ins Grübeln komme, das Kapitel Gladbach zu beenden.“ Im kommenden Sommer könnte der Mittelfeldspieler die Fohlen per Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessenten gibt es in RB Leipzig auch aus der Bundesliga, vor allem Klubs aus der Premier League haben aber ein Auge auf den ehemaligen U21-Nationalspieler geworfen. „Jeder Spieler hat definitiv Träume. Von speziellen Klubs, von speziellen Wettbewerben“, so Reitz, der sich aber klar zur Borussia bekennt und für den ein möglicher Abstieg seines Klubs kein präsenter Gedanke ist. „Ich habe bei Borussia doch sogar schon 4. Liga gespielt. Aber ganz im Ernst: Das ist für mich kein Thema, ein Abstieg ist gar nicht in meinem Kopf – weil es auch nicht passieren wird.“ Der VfL befindet sich nach sieben Spieltagen noch ohne Sieg auf dem letzten Rang – am Samstag (15:30 Uhr) wartet Tabellenführer Bayern München.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Rocco Reitz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Rocco Reitz Rocco Reitz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert