Hertha: Bobic über Dárdai-Verbleib & Cunha

Fredi Bobic hat das Festhalten an Hertha-Cheftrainer Pál Dárdai begründet. „Die klare Analyse zur letzten Spielzeit“ habe den neuen Geschäftsführer Sport der Alten Dame zu dieser Entscheidung bewogen, wie Bobic auf seiner Vorstellung am heutigen Dienstag erklärte. Aber nicht nur das: „Wir brauchen Kontinuität erstmal. Das ist das allerwichtigste. Fünf Trainer in zwei Jahren sind zu viel, da wirst du nie sportlichen Erfolg haben.“ Neben Dárdai bleibt deshalb auch Sportdirektor Arne Friedrich an Bord.

Sobald Bobic sein Team Anfang Juli beisammen hat, will der ehemalige Hertha-Stürmer auch die Kaderplanung konkretisieren. Ein Teil davon ist die Personalie Matheus Cunha (22). Der heißblütige brasilianische Offensivmann soll zuletzt die Wechselfreigabe erhalten haben. Bobic hält sich weitestgehend bedeckt: „Ich bin froh, dass er bei uns ist und keine Klausel hat. Ob er die Zukunft mit uns bestreiten wird, muss man dann sehen. Ich kann gerade nicht sagen, ob er so glücklich ist, dass er hier bleiben möchte.“ Medienberichten zufolge verlangt Hertha rund 30 Millionen Euro für einen Cunha-Transfer.