Basel schlägt erneut zu
Nur kurz später vermeldet der FC Basel einen weiteren Neuzugang. Der Schweizer Klub schnappt sich Jonas Harder (20), der vom AC Florenz kommt. In Basel unterschreibt der Mittelfeldakteur bis 2030.
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✍️ 𝗗𝗲𝗿 𝗙𝗖𝗕 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 14, 2026
Von der ACF Fiorentina stösst Jonas Harder zum FC Basel 1893. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat bei Rotblau einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2030 unterschrieben.
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