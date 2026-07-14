Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Basel schlägt erneut zu

Nur kurz später vermeldet der FC Basel einen weiteren Neuzugang. Der Schweizer Klub schnappt sich Jonas Harder (20), der vom AC Florenz kommt. In Basel unterschreibt der Mittelfeldakteur bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Florenz
Basel

Weitere Infos

Florenz Logo AC Florenz
Basel Logo Basel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert