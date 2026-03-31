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Premier League

United: Ausweg für 50-Millionen-Mann Ugarte?

von Fabian Ley - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Manuel Ugarte im United-Trikot @Maxppp

Manuel Ugarte könnte es im Sommer in die Serie A ziehen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Juventus Turin die Fühler nach dem Sechser von Manchester United ausstreckt. Die Juve-Bosse um Sportdirektor Marco Ottolini werden den 24-Jährigen laut der italienischen Sportzeitung beim in Turin ausgetragenen Testspiel der uruguayischen Nationalmannschaft gegen Algerien am heutigen Dienstag (20:30 Uhr) vor Ort beobachten.

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Im August 2024 war Ugarte für satte 50 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Manchester gewechselt. Dort hat der 34-fache Nationalspieler aber keine bedeutende Rolle inne, stand in dieser Premier League-Saison nur siebenmal in der Startelf. Juve soll Ugarte bereits seit seiner Zeit bei Sporting Lissabon auf dem Zettel haben, mit einigen Jahren Verspätung könnte es den Rechtsfuß nun zur Alten Dame verschlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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