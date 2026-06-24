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Premier League

Prominente Transfer-Option für Kamada

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
Daichi Kamada für Crystal im Einsatz @Maxppp

Daichi Kamada könnte es zurück in die Serie A verschlagen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ zeigt der AC Mailand Interesse an dem 29-Jährigen. Der Vertrag des Japaners bei Crystal Palace läuft in diesem Sommer aus, weshalb er ablösefrei zu haben ist.

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Kamada war im Sommer 2024 ablösefrei von Lazio Rom zu den Südlondonern gewechselt und bestritt seitdem 89 Pflichtspiele für die Eagles, in denen er drei Tore und acht Vorlagen beisteuerte. Unter der Regie von Oliver Glasner konnte der Ex-Frankfurter zudem den englischen Pokal, den englischen Supercup und die UEFA Conference League gewinnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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