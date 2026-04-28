Grimaldo schwärmt von Milan

Einen Wechsel zum AC Mailand könnte sich Alejandro Grimaldo offenbar gut vorstellen. Gegenüber Alessandro Schiavone, Journalist für das Portal ‚MilanNews.it‘, äußerte sich der 30-jährige Spanier von Bayer Leverkusen sehr wohlwollend zu den Rossoneri: „Milan ist einer der größten Vereine in Italien, mit einem unglaublichen Stadion, fantastischen Fans und einer großartigen Mannschaft.“

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Auf die Frage, ob er sich einen Wechsel zu Milan vorstellen könnte, entgegnete Grimaldo: „Wir Spieler wollen für die besten Vereine der Welt spielen, und Milan ist ein traditionsreicher Verein. Wir sprechen hier von einem Klub, der immer um den Sieg kämpft. In meinen Augen ist Milan ein attraktiver Verein.“ Jedoch betonte der Linksverteidiger auch: „Aber ich wiederhole es zum x-ten Mal: Ich bin glücklich bei Bayer.“ Neben dem Klub aus Mailand wurde Grimaldo zuletzt auch mit Besiktas und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern verloren dagegen an Fahrt.