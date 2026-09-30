Finanzielle Zwänge: Mehrere VfB-Stars im Sommer weg?

Trotz des verpatzten Saisonstarts mit nur drei Punkten aus vier Partien kann der VfB Stuttgart mit der sportlichen Entwicklung der vergangenen Jahre mehr als zufrieden sein. Mit den Erfolgen wuchsen jedoch nicht nur die Ansprüche der Anhänger, sondern auch die der Spieler.

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Der stetig wachsende Personalaufwand sorgt nun für große Probleme in der Personalplanung, wie der ‚kicker‘ berichtet. Demnach ist ein großer Kaderumbruch im kommenden Sommer kaum zu verhindern. Mehrere namhafte Profis könnten den VfB dann verlassen.

Grund dafür ist zum einen der Personalaufwand, der von 105,8 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 163,8 Millionen Euro in der vergangenen Saison gestiegen ist und in der laufenden Saison sicher noch höher liegen dürfte. Zudem laufen 2028 die Verträge von gleich acht wichtigen Profis aus: Jeff Chabot (28), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25), Angelo Stiller (25), Atakan Karazor (29), Chris Führich (28), Ermedin Demirovic (28) und Ramon Hendriks (25).

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Während Karazor mittlerweile sowohl seinen Stammplatz als auch seine Kapitänsrolle verloren hat und als Abgangskandidat zählt, sind die anderen klare Leistungsträger. Problem: Laut dem Fachmagazin kann sich Stuttgart nicht leisten, mit den sieben zu verlängern, da das „das Budget sprengen“ würde.

VfB behält sportliche Entwicklung im Blick

Zudem müsse bedacht werden, dass „Chabot, Mittelstädt, Karazor, Führich und Demirovic in einem Alter sind, in dem so langsam über den Weiterverkaufswert diskutiert werden darf“. Die VfB-Bosse um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner haben einige wichtige Entscheidungen zu treffen.

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Mit Chabot, Stiller, Führich, Karazor, Mittelstädt, Vagnoman und Demirovic sind bis zum Januar keine Gespräche geplant, so der ‚kicker‘: „Die Verantwortlichen wollen sich sehr genau die Leistungsentwicklung ansehen, zudem geht es auch um finanzielle Planbarkeit.“