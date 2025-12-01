Sechs Bundesliga-Stars auf Bayerns Einkaufsliste

Nico Schlotterbeck (25/Borussia Dortmund)

Der deutsche Nationalspieler ziert sich bislang, seinen bis 2027 datierten Vertrag bei Borussia Dortmund zu verlängern. Bayern gilt als eines von Schlotterbecks Wunschzielen für den Fall eines Wechsels. Großes Aber: Die Bayern würden wohl nur All-in gehen, sofern Dayot Upamecano (26) sein auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängert.

Castello Lukeba (22/RB Leipzig)

Klappt weder die Upa-Verlängerung noch die Schlotti-Verpflichtung, wäre Lukeba eine interessante Alternative. Der Abwehr-Linksfuß von RB Leipzig war nach FT-Infos schon im vergangenen Sommer Thema an der Säbener Straße. In diesem Sommer ist er für festgeschrieben 80 Millionen Euro zu haben. Womöglich gibt sich RB aber auch mit weniger zufrieden. Laut ‚Sky.ch‘ würde Lukeba gerne zu den Bayern wechseln und ließ das durch seine Berater auch schon hinterlegen.

Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt)

Mindestens 60 Millionen Euro wollen die Frankfurter in Zukunft mit einem Verkauf des deutschen Nationalspielers (Vertrag bis 2030) erzielen. Die Bayern sind zwar grundsätzlich interessiert an Brown, wollen aber so viel Geld sicherlich nicht auf den Tisch legen. Hinten links ist der Rekordmeister mit dem rekonvaleszenten Alphonso Davies (24) und dem umfunktionierten Tom Bischof (20) schließlich ohnehin schon gut und jung aufgestellt.

Alejandro Grimaldo (30/Bayer Leverkusen)

Dennoch besteht auch Interesse an Leverkusens Unterschiedsspieler. Linksverteidiger Grimaldo kann auch im Mittelfeld ran und würde dem Bayern-Kader nochmal eine ungeahnte Qualität bei ruhenden Bällen zuführen. Grimaldo selbst liebäugelt aber eher mit einer Rückkehr nach Spanien. Sein Vertrag unterm Bayer-Kreuz läuft noch bis 2027.

Said El Mala (19/1. FC Köln)

Natürlich steht auch der Bundesliga-Shootingstar auf dem Bayern-Zettel. 50 bis 60 Millionen werden bereits als Ablöse gehandelt – Tendenz steigend. Wie bei fast allen anderen Kandidaten gilt auch bei El Mala: Die Konkurrenz von anderen Spitzenteams ist groß. Der Linksaußen steht in Köln noch bis 2030 unter Vertrag.

Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim)

Die Bayern werden Leihgabe Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) nach Stand der Dinge nicht festverpflichten. Als neuer Backup für Harry Kane (32) rückt daher Asllani im Fokus. Der kosovarische Nationalspieler darf die TSG im Sommer per Ausstiegsklausel für festgeschriebene 30 Millionen Euro verlassen. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund lobte zuletzt bei ‚Sky‘: „Ich finde, er ist ein guter, interessanter, junger Spieler.“