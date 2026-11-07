FC Bayern: Eberl bestätigt Mohya-Interesse
Dass der FC Bayern an Wael Mohya interessiert ist, sickerte bereits Ende Oktober durch. Sportvorstand Max Eberl hat das Interesse nun bestätigt.
Der FC Bayern hat es auf Wael Mohya abgesehen. Was Ende Oktober bereits berichtet wurde, bestätigte Sportvorstand Max Eberl heute am Rande des Auswärtsspiels beim FSV Mainz 05 am ‚Sky‘-Mikrofon.
„Generell hat der FC Bayern jedes junge deutsche Talent im Blick. Wir beobachten den Jungen“, offenbarte Eberl, schränkte jedoch ein: „Wir haben aber noch nicht mit dem Spieler, seiner Agentur oder Borussia Mönchengladbach gesprochen.“
Großes Interesse
Zuletzt hieß es, die Münchner Verantwortlichen hätten Mohyas Umfeld kontaktiert, um Informationen zum Vertrag des 17-Jährigen sowie den Modalitäten eines möglichen Wechsels einzuholen. Neben dem FCB haben den hochtalentierten Offensivspieler auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Brighton & Hove Albion sowie der FC Liverpool ins Visier genommen.
Am Niederrhein steht Mohya noch bis 2028 unter Vertrag. Gladbach verhandelt mit dem Rechtsfuß, der von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehende Länderspielpause nominiert wurde, aktuell über eine Verlängerung. Angesichts des wachsenden Interesses dürfte sich dieses Unterfangen immer schwieriger gestalten.
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