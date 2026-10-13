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FT-Kurve

Klare Meinung: Nagelsmann heuert im Ausland an

von Martin Schmitz
Julian Nagelsmann ist enttäuscht @Maxppp

Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seine nächste Trainerstelle nicht in Deutschland antreten. Dessen ist sich die Mehrheit der FT-User sicher. In einer Umfrage stimmten 59 Prozent der Teilnehmer dafür, dass der nächste logische Schritt für den 39-Jährigen ein Engagement bei einem Klub aus dem europäischen Ausland ist.

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Was wäre die nächste logische Trainerstation von Julian Nagelsmann?
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Nur 13 Prozent sehen eine Chance für den noch immer jungen Trainer bei einem Topteam aus der Bundesliga, 19 Prozent der Teilnehmer sehen Nagelsmann nur bei einem Mittelklasseteam aus dem deutschen Oberhaus. An eine weitere Anstellung als Nationaltrainer glaubt so gut wie niemand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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