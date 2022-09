FCA: Wie geht es weiter mit Gikiewicz?

Die Zukunft von Rafal Gikiewicz beim FC Augsburg ist unsicher. „Ich versuche, jedes Spiel zu genießen. Was im Sommer passiert, weiß ich noch nicht. Vielleicht war es mein letztes Spiel zu Hause gegen Bayern, weiß ich nicht“, zitiert der ‚kicker‘ den formstarken Torhüter, der mit seinen Paraden den FC Bayern am Samstag beim 1:0-Sieg zur Verzweiflung brachte.

Der Vertrag des 34-Jährigen läuft zum Saisonende aus. In Augsburg würde man den Polen gerne noch weiter zwischen den Pfosten stehen sehen. „Wir sind super happy mit ihm“, so Stefan Reuter laut ‚kicker‘. Der Manager kündigt an, „zu gegebener Zeit“ Gespräche mit Gikiewicz starten zu wollen.