Bayern-Zukunft: Eberl reagiert überdeutlich

Max Eberl lassen die jüngsten Berichte um seine Person kalt. „Ehrlicherweise prallen sie an mir ab“, reagierte der Sportvorstand des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Topspiel (18:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen auf die Kritik in Bezug auf seine Arbeit, „weil seit ich beim FC Bayern bin, habe ich mit unterschiedlicher Kritik zu kämpfen. Und ich habe immer gesagt, dass ich mich auf das fokussiere, was ich beeinflussen kann. Das ist meine Arbeit, das ist unsere Arbeit.“

„Ich glaube, wir stehen nicht so schlecht da. Wir haben eine Mannschaft, die Spaß macht, wo man gerne zuschaut. Wir haben die Möglichkeit, sehr viel zu erreichen dieses Jahr. Und das ist es, wofür ich eingestellt bin. Das Drumherum, was ich nicht beeinflussen kann, versuche ich von mir wegzuschieben“, so Eberl, der sich damit unter anderem auf die aktuelle ‚Sport Bild‘-Ausgabe bezieht, in der es heißt, dass seine FCB-Zukunft offener denn je sei. Als Gründe werden ein eingeschränktes Vertrauensverhältnis zum Aufsichtsrat sowie sein vermeintlich vorschnelles Handeln aufgeführt.