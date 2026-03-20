Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hammerharte Entscheidung in Leverkusen

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Janis Blaswich klatscht Mark Flekken ab @Maxppp

Bei Bayer Leverkusen ist offenbar die finale Entscheidung gefallen, wer künftig zwischen den Pfosten stehen soll. Nach Informationen der ‚Bild‘ kehrt Mark Flekken (32) am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) nach auskurierter Bänderverletzung zurück in die Startelf. Der in dieser Saison zuweilen unsichere Niederländer wird seinen Platz in der Stammformation trotz starker Leistungen von Vertreter Janis Blaswich (34) nicht verlieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Blaswich trumpfte zuletzt in wichtigen Spielen der Werkself auf. Seine Paraden in der Champions League gegen den FC Arsenal am vergangenen Dienstag sorgten für FT-Note 1,5 und einer Nominierung in der FT-Topelf der Achtelfinal-Rückspiele. Nun muss sich Blaswich aber wieder bis zu seiner nächsten Chance gedulden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Mark Flekken
Janis Blaswich

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Mark Flekken Mark Flekken
Janis Blaswich Janis Blaswich
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert