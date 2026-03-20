Hammerharte Entscheidung in Leverkusen

Bei Bayer Leverkusen ist offenbar die finale Entscheidung gefallen, wer künftig zwischen den Pfosten stehen soll. Nach Informationen der ‚Bild‘ kehrt Mark Flekken (32) am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) nach auskurierter Bänderverletzung zurück in die Startelf. Der in dieser Saison zuweilen unsichere Niederländer wird seinen Platz in der Stammformation trotz starker Leistungen von Vertreter Janis Blaswich (34) nicht verlieren.

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Blaswich trumpfte zuletzt in wichtigen Spielen der Werkself auf. Seine Paraden in der Champions League gegen den FC Arsenal am vergangenen Dienstag sorgten für FT-Note 1,5 und einer Nominierung in der FT-Topelf der Achtelfinal-Rückspiele. Nun muss sich Blaswich aber wieder bis zu seiner nächsten Chance gedulden.