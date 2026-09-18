„Unfassbar“: Baumann kritisiert Nagelsmann
Oliver Baumann (36) hat sich zur Nicht-Nominierung von Jürgen Klopp für den zweigeteilten DFB-Kader geäußert und dabei auch deutliche Kritik an Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert. „Ich muss ehrlich sagen: Das im Sommer tat deutlich mehr weh. Wie das gelaufen ist, das war unfassbar – auch nicht nur aus einer Richtung tatsächlich“, so Baumann bei ‚Nitro‘.
Nachdem er lange Zeit die Nummer eins gewesen war, wurde der Hoffenheimer kurz vor der WM von Rückkehrer Manuel Neuer (40) verdrängt. Auch kommunikativ hatte Nagelsmanns Entscheidung für Unmut gesorgt. Für die jetzt anstehenden Nations League-Partien wurden Marc-André ter Stegen (34), Alexander Nübel (29), Finn Dahmen (28), Noah Atubolu (24) und Jonas Urbig (23) nominiert. Baumann sagt: „Die Entscheidung muss ich akzeptieren. Die gefällt mir nicht, das ist klar. Sie schlagen einen anderen Weg ein, das muss ich akzeptieren und respektieren.“
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