Stabilisator Chilwell: Für Chelsea unverzichtbar, für Leicester nicht

Nachdem sich Ben Chilwell Ende August dem FC Chelsea anschloss, holte er sich zunächst Rat bei niemand geringerem als Chelsea-Legende Ashley Cole ein. „Ich hatte ein Gespräch mit ihm und er hat gefragt: ‚Was brauche ich, um es bei Chelsea zu schaffen?‘ Er war so enthusiastisch, er wollte lernen und er wollte ein Publikumsliebling sein“, offenbarte Cole bei ‚Sky Sports‘ vor dem Spiel der Londoner gegen Sheffield United (4:1) am vergangenen Samstag.

Mit seinen überzeugenden Leistungen in dieser Saison hat sich Chilwell bisher aber nicht nur in die Herzen der Fans gespielt. Die englische Zeitung ‚Daily Mail‘ zieht sogar schon Vergleiche zu ebenjenem Ashley Cole, der bei den Blues zwischen 2006 und 2014 insgesamt 229 Spiele auf der linken Abwehrseite bestritten hatte.

Stabilisator und Sieg-Garant Chilwell

Auch wenn es für solche Vergleiche noch zu früh sein mag, kann man ohne weiteres behaupten, dass Chilwell an der Stamford Bridge bereits unverzichtbar geworden ist. Von den acht Spielen, die er bisher in der Premier League sowie in der Champions League bestritt, ging kein einziges verloren (fünf Siege, drei Unentschieden). Sechsmal blieb die Mannschaft von Trainer Frank Lampard dabei ohne Gegentor.

Der 23-jährige Linksfuß bringt bei Chelsea die defensive Stabilität zurück, die man zu Saisonbeginn wie auch in der zurückliegenden Spielzeit vermissen ließ. Gleichzeitig schaltet er sich auch immer wieder in die Offensive mit ein. So kommt Chilwell in der laufenden Saison bereits auf zwei Tore und zwei Assists. Gegen Sheffield brachte er seine Mannschaft mit seinem Treffer zum 2:1 auf Siegkurs.

Die linke Abwehrseite war in den vergangenen Jahren stets eine Problemposition beim sechsmaligen englischen Meister. Nach der Verpflichtung von Chilwell scheint diese Baustelle womöglich langfristig beseitigt.

Leicester auch ohne Chilwell Tabellenführer

In der Saison 2019/20 war der Linksverteidiger noch unangefochtener Stammspieler bei Leicester City. Der Abgang des Leistungsträgers dürfte deshalb im Sommer vielen im Verein Sorgen bereitet haben, auch wenn der Verkauf bei einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro wohl alternativlos war. Um die Lücke zu schließen, verpflichteten die Foxes Timothy Castagne von Atalanta Bergamo. Der Belgier kam in dieser Spielzeit allerdings ausschließlich auf der rechten Seite zum Einsatz.

Auf links kommen stattdessen andere Spieler zum Zug, die vor der Saison wohl die wenigsten auf der Rechnung hatten. Zunächst bekleidete der 22-jährige James Justin, der 2019 von Zweitligist Luton Town gekommen war, die Position. In den vergangenen drei Partien spielte dann Luke Thomas auf dem linken Flügel. Der 19-Jährige ist normalerweise Teil der zweiten Mannschaft und kommt bisher nur auf fünf Premier League-Einsätze. Obwohl beide Spieler über wenig Erfahrung verfügen, machten sie ihre Sache mehr als gut.

Nach acht Ligaspielen liegt der Überraschungsmeister der Saison 2015/16 auf Tabellenplatz eins. Wettbewerbsübergreifend feierten die Foxes zuletzt sechs Siege in Folge. Den Abgang von Ben Chilwell hat die Mannschaft von Brendan Rodgers damit längst vergessen gemacht.