80 Millionen: Andersons klare Transfer-Bedingung

von Daniel del Federico - Quelle: The Sun
Elliot Anderson Zweikampf @Maxppp

Manchester United buhlt intensiv um Elliot Anderson, doch der Transfer ist an eine klare Bedingung geknüpft: Wie die ‚Sun‘ berichtet, müssen sich die Red Devils für die Champions League qualifizieren, um im Poker um den 23-Jährigen überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Manchester City hat als Tabellenzweiter derzeit die besseren Karten auf eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers.

Die PL-Spitze

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Arsenal Arsenal 67 30 +37 20 7 3 59 22
2 Logo ManCity ManCity 60 29 +32 18 6 5 59 27
3 Logo Man United Man United 51 29 +11 14 9 6 51 40
4 Logo Aston Villa Aston Villa 51 29 +5 15 6 8 39 34
5 Logo Chelsea Chelsea 48 29 +19 13 9 7 53 34
6 Logo Liverpool Liverpool 48 29 +9 14 6 9 48 39
7 Logo Brentford Brentford 44 29 +4 13 5 11 44 40
Komplette Rangliste

Beide Manchester-Klubs zeigen starkes Interesse am englischen Nationalspieler. Sein aktueller Arbeitgeber Nottingham Forest verlangt dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro, um seinen Leistungsträger ziehen zu lassen. Anderson, der in der laufenden Spielzeit in jeder Premier League-Partie in der Startelf stand, ist noch bis 2029 an die Tricky Trees gebunden. Als Alternative hat Manchester United wohl Adam Wharton von Crystal Palace auserkoren. Doch auch der 22-Jährige soll sich nur für einen Wechsel zu einem Champions League-Klub begeistern lassen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
