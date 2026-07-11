Mendy-Poker: SGE & VfB erhalten Bundesliga-Konkurrenz

Mit Maxime Estève (24/FC Burnley) befindet sich ein neuer Innenverteidiger bereits im Anflug auf RB Leipzig, der französische Linksfuß soll für bis zu 32 Millionen Euro kommen. Ungeachtet dessen könnte es im Abwehrzentrum der Sachsen weitere Veränderungen geben. Auf der Zugangsseite ist offenbar Nobel Mendy (21) ein Thema.

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Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der Senegalese (ein Länderspiel) bei den Leipzigern auf dem Zettel. Mendy, ebenfalls Linksfuß, sei eine Option für die linke Innenverteidiger-Position. Sein Vertrag beim spanischen Erstligisten Rayo Vallecano läuft noch bis 2030.

Dem Bezahlsender zufolge könnte dann Bewegung in die Personalie kommen, wenn Castello Lukeba (23) oder El Chadaille Bitshiabu (21) den Verein verlassen sollten. Bei beiden Spielern zeigt sich RB verkaufsbereit.

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Auch SGE & VfB an Mendy dran

Neben Leipzig bekunden auch Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und Celtic Glasgow Interesse an Mendy. Die Hessen sind Berichten zufolge bei Rayo Vallecano mit einem ersten Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgeblitzt.