Klare Ansagen: Pogba schon wieder weg?

Die Zukunft von Paul Pogba (33) bei der AS Monaco ist ungewiss. Generaldirektor Thiago Scuro betonte auf der heutigen Pressekonferenz: „Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Wir haben großen Respekt vor Paul. Aber die Wahrheit ist, dass das Projekt in der letzten Saison nicht gut gelaufen ist. Die Erwartungen waren ganz andere. Wir müssen fair zu ihm sein, jede Woche seine Vorbereitung beobachten und sehen, wie er sich körperlich und taktisch weiterentwickelt. Letztendlich ist es eine Entscheidung des Trainers. Wir haben den Sommer Zeit, um Pauls Form zu beobachten.“

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Pogba hatte erst vor einem Jahr nach langer Dopingsperre in Monaco unterschrieben, kam wegen großer Verletzungsprobleme aber nur auf sechs Kurzeinsätze. Auf die Frage, ob es im Falle einer schwachen Vorbereitung zu einem Abschied kommen könnte, antwortete Scuro: „Ja, natürlich. Mit Paul war es immer eine sehr offene Beziehung. Wenn die Erwartungen des Spielers von denen des Vereins abweichen, müssen wir reden und eine Lösung finden. Die Leistung wird Aufschluss über alles geben, was wir wissen müssen. Vielleicht wird er gehen, vielleicht wird er bleiben.“ Pogbas Vertrag läuft noch bis 2027.