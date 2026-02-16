Trainer-Posten: Mourinhos Wunsch für Real

Einen Tag vor dem Champions League-Spiel gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr) hat José Mourinho auf seine Zeit bei den Königlichen zurückgeblickt. „Ich habe alles für Real Madrid gegeben. Manches lief gut, manches weniger, aber ich habe mein Bestes gegeben. Wenn ein Profi alles gibt, entsteht eine Bindung, die ein Leben lang hält. Meine Gefühle für die Madrider Fans in den letzten Jahren sind dieselben wie ihre, sie respektieren und schätzen mich“, sagte der Star-Coach von Benfica Lissabon auf der heutigen Pressekonferenz.

Im Vorfeld der Partie wurden Gerüchte angeheizt, Mourinho könnte im Sommer auf die Trainerbank von Real zurückkehren. „Ich will keine Gerüchte anheizen, die nicht existieren“, stellt The Special One klar, „mein Vertrag bei Benfica läuft noch ein Jahr. Es gibt eine einfache Ausstiegsklausel. Ich habe nichts gegen Real Madrid. Ich würde Madrid liebend gern besiegen, aber ich wünsche mir auch, dass Arbeloa die Meisterschaft gewinnt und noch viele Jahre in Madrid bleibt, denn er hat großes Talent. Er ist ein echter Madridista und hat eine starke Persönlichkeit.“